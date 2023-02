Juvemania | ecco il derby d'Italia | interisti fatevene una ragione Ronaldo-Iuliano niente fallo | come ieri…

alla Vecchia Signora, per programmare il futuro molto probabilmente servirà proprio un allenatore giovane e sfrontato che abbia voglia di emergere, di lasciare la propria firma. Campionato ...Commenta per primo Mentre, nel paradosso di un calcio sempre più servo del dio denaro (che permette ai soldi di decidere quando e dove disputare un mondiale, ovvero in inverno ed in un paese che con ...

Juvemania: ecco il derby d'Italia, interisti fatevene una ragione ... Calciomercato.com

Juvemania: Allegri, che fai Almeno si comincia a fare cassa sul ... Calciomercato.com

Juvemania: caos Juve, ecco le vere plusvalenze che possono ... Calciomercato.com

Juventus, Allegri via a giugno Ecco tutti i possibili sostituti Calcio in Pillole

Juvemania: in mezzo al campo sarà rivoluzione. Ecco il ... Calciomercato.com

Allegri, ma che scelte hai fatto stavolta La Juventus perde contro il Monza anche nella gara di ritorno e colleziona il clamoroso record negativo di ottenere 0 punti con una neopromossa, cosa che non ...