Juve solida e concreta Imparata la lezione | ora serve continuità

La Juventus riscatta la sconfitta di Monza in campionato e guadagna l'accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo la Lazio 1 - 0. L'analisi ...I biancocelesti vorrebbero ma non possono, ecco: la, la Lazio solo "bellina" per dirla con Allegri. Mai pericolosa, se si eccettua un tiro da fuori di Marusic su calcio da fermo che non ...

Juventus-Lazio 1-0, gol e highlights: Bremer manda i bianconeri in semifinale Sky Sport

Basta un gol di Bremer: alla Juve torna il sorriso. È semifinale con l ... ilGiornale.it

Juve-Lazio, pagelle in pillole: Chiesa vivo, Bremer decisivo, Immobile e Vlahovic appannati Corriere dello Sport

Juve, i giocatori sono in ansia: chiedono un incontro con Elkann Calciomercato.com

Juventus, giocatori in ansia: vogliono un incontro con Elkann Corriere della Sera

La Juventus mette in campo una prestazione fatta principalmente di lucidità, mancata nelle ultime uscite. La difesa è solida, l’attacco rapido e concreto. A deciderla è poi un episodio, un errore di ...Bella serata ieri per la Juventus, che ha battuto la Lazio per 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. A decidere la sfida è stato un gol di Bremer. I bianconeri sono tornati a essere solidi e ...