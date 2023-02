Juve | Moggi a bordocampo | la procura Figc apre un’inchiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ladellaha aperto un fascicolo d’indagine su Luciano, l’ex dg era adurante la partita del campionato Primavera tra Napoli entus. Ladella, guidata da Giuseppe Chiné, sta indagando sulla presenza di Lucianodurante una partita di campionato Primavera tra Napoli entus., ex direttore generale dellantus, non era presente nella lista gara e nemmeno tra gli accreditati. Inoltre, a seguito dei fatti di Calciopoli del 2006,è stato radiato dallacon la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della. Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff ...

Per questo la Procura Federale della Figc ha avviato un' indagine in quantonon può accedere ... Sulla questione è stato già sentito Gianluca Pessotto , dirigente del settore giovanile della, ...Luciano, ex direttore generale della Juventus, lo scorso 14 gennaio era presente a bordocampo durante NapoliPrimavera Luciano, ex direttore generale della Juventus, lo scorso 14 gennaio era presente a bordocampo durante NapoliPrimavera. Per questo motivo, il procuratore della FIGC Chiné ha ...

Moggi parla di Juve su Rai 2: arriva il commento di Alvino Tutto Napoli

Marazzina shock: "Avevo firmato con la Juventus, saltò tutto per una richiesta di Moggi..." CalcioNapoli24

Marazzina contro la Juve di Moggi: "Volevano costringermi a fare una cosa" Fcinternews.it

Nel caso di Moggi sarebbe aggravata dalla radiazione, ovvero “la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc”. Il 14 gennaio, sui social sono diventati virali le immag ...La Procura federale della Figc ha aperto un’indagine sulla presenza di Luciano Moggi, ex dg bianconero, a bordo campo della partita della Juve Primavera in casa del Napoli, il 14 gennaio scorso. Moggi ...