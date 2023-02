Juve | caccia all'erede di Cuadrado | nessuno come lui | ma tra squadra e mercato

...50, seguiti proprio dallaofferta a 3. Leggermente più distante, a 3,50, la Fiorentina di mister Italiano, alla seconda semifinale consecutiva e adi un titolo che manca dalla stagione ...Ciro Immobile non è riuscito a lasciare il segno nel match di Coppa Italia contro la. Non era ... Lunedì c'è il posticipo al Bentegodi, la squadra di Sarri va adi punti per la Champions. ...

Juve, caccia all'erede di Cuadrado: nessuno come lui sulla fascia, ma tra squadra e mercato un vice non c'è ilBianconero

Con la Juve a caccia di certezze: verso la riconferma dell'undici visto ... SalernitanaNews.it

Juve Women, sul podio per gol consecutivi in A: è caccia al record Tuttosport

Juve, caccia all'erede di Cuadrado: nessuno come lui, ma tra ... Calciomercato.com

Calamai: Juve caccia Allegri, ecco il tecnico giusto che fa per te ... Sportevai.it

Sarà ancora Inter contro Juventus in Coppa Italia, per la terza stagione consecutiva. Un altro derby d’Italia in semifinale, dopo il precedente del 2020/21 con qualificazione a favore dei bianconeri, ...Si giocherà tra sabato e domenica la sedicesima giornata della Serie A femminile di calcio e lo spettacolo di certo non mancherà. Il programma si aprirà domani alle 12:30 con Como-Roma e Sampdoria-Fio ...