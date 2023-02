Judo | Grand Slam Parigi 2023 | sorteggio negativo per gli italiani | serve un’impresa in ottica podio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ildisi è aperto ufficialmente quest’oggi con la cerimonia didei tabelloni in vista di un weekend che si preannuncia a dir poco spettacolare sui tatami della Accor Arena di Bercy.e attesa per uno dei tornei più prestigiosi del World Tour di, che assegna punti pesanti inranking di qualificazione olimpica. L’Italia, ancora priva delle sue stelle dopo il lungo raduno di preparazione in Giappone, verrà rappresentata nella kermessena da tre atleti. Andiamo a scoprire l’esito deled il possibile cammino degli azzurri nei tabelloni del primodell’anno, con la consapevolezza di non partire con i favori del ...

È stato il Kodokan Chieti il vincitore della prima giornata del 28° Trofeo Alpe Adria, provaPrix riservata alla classe cadetti di, che ha portato sui sei tatami del PalaBella Italia a Lignano Sabbiadoro 700 atleti under 18. 'Non mi aspettavo questo risultato - ha detto Silvio ...Primo appuntamento di alto livello per le categorie Under 18 ed Under 21 , sabato 28 e domenica 29 gennaio si è svolto ilPrix "Alpe Adria" a Lignano Sabbiadoro, tappa Veneta del circuito Cadetti e Junior che ha visto i mpegnati oltre mille atleti. Il sodalizio Imperiese dell' OK CLUB, da anni sempre presente a ...

Sono tre i convocati dell'Italia per il primo Grand Slam di judo della stagione: il circuito internazionale nel prossimo fine settimana, infatti, sarà protagonista a Parigi, in Francia. Saranno tre gl ...