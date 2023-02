John Wick | la saga doveva concludersi con il terzo capitolo? La risposta del regista

Leggi su screenworld

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Parlando con Total Film Magazine in vista dell’uscita di4, ilChad Stahelski ha spiegato come la serie dei super-assassini con Keanu Reeves non fosse mai stata pensata per andare così avanti, e che erano intenzionati a concludere la storia nel 20193 – Parabellum. “Dopo il numero tre, sia io che Keanu avevamo abbastanza finito. Volevamo concludere con un cliffhanger non propriamente felice” ha sottolineato Stahelski. All’epoca dell’uscita del film, Stahelski aveva lasciato intendere ad un finale non proprio felice per. “può sopravvivere a tutta questa merda, ma alla fine non c’è un lieto fine. Non ha un posto dove andare”, ha detto Stahelski. “Onestamente, vi sfido in questo ...