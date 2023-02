Jennifer Lopez vende la villa a Bel Air | c' è perfino un anfiteatro e il prezzo è incredibile

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La casa è bellissima , ma ilnon è per tutti.mette in vendita la suaa Los Angels e chiede 42,5 milioni. Lo scrive People . Una casa a Bel Air, quartiere delle celebrità ...

La casa è bellissima , ma il prezzo non è per tutti.mette in vendita la sua villa a Los Angels e chiede 42,5 milioni. Lo scrive People . Una casa a Bel Air, quartiere delle celebrità Si tratta di una proprietà nel distretto di Bel Air , ...'Asterix & Obelix - Il regno di mezzo', guarda le foto dal set A LOS ANGELESe Ben Affleck, ecco la villa in vendita di Bel Air GUARDA GLI SCATTI Selena Gomez... : 'Questa sono io' ...

Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa a Los Angeles: chiede 42,5 milioni di dollari. Dai bagni ai posti ilmessaggero.it

Jennifer Lopez e Ben Affleck vendono la villa di Bel Air. Prezzo richiesto: 42,5 milioni di dollari Io Donna

Jennifer Lopez vende villa a LA per 42,5 milioni Agenzia ANSA

Jennifer Lopez e Ben Affleck vendono l'altra casa di Bel Air per 42,5 milioni di dollari TGCOM

La villa da sogno di Jennifer Lopez, da oggi in vendita ilgazzettino.it

Prezzo richiesto: 42,5 milioni di dollari per una dimora con nove camere da letto e tredici bagni, lago privato, centro benessere, sala proiezioni ...La casa è bellissima, ma il prezzo non è per tutti. Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa a Los Angels e chiede 42,5 milioni. Lo scrive People. Si tratta di una proprietà nel distretto di Bel A ...