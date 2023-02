Italia sotto attacco degli anarchici Furia Delmastro col Pd | “Inchinati alla mafia”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La tensione sul caso Cospito continua a salire, e non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico. Nel giorno in cuiSapienza compaiono manifesti choc con i volti"assassini di Cospito" - che includono, tra gli altri, quelli del capo dello Stato Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e del Guardasigilli Carlo Nordio - e viene disposta la scorta per isegretariGiustizia Ostellari e Andreae per il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli, registra un'impennata anche la polemica politica, che rischia di finire in tribunale. Lo stessoaccusa il Partito Democratico di "inchinarsi". I dem annunciano querela. Il segretario Letta denuncia il "linciaggio" ad opera di Fratelli ...