Ita - Lufthansa - Fs firmano un memorandum per l' intermodalità

Airways,e il Gruppo Ferrovie dello Stato hanno siglato oggi 2 Memorandum of Understanding "al fine di creare servizi multimodali fra aereo e treno sempre più efficaci, con l'obiettivo ...... c'è il pericolo di un nuovo cigno nero Le ultime ditrattano con Fs per il biglietto unico di Giorgio Pogliotti Tim non brucia più cassa (con un assegno da 20 miliardi) di Andrea ...

Ita, Lufthansa apre ai sindacati: “E' giusto aumentare gli stipendi” la Repubblica

Ita, fumata grigia sugli stipendi. La compagnia non chiude, ma serve il via libera di Lufthansa. Il governo c… la Repubblica

Il marchio Alitalia resta nei cassetti di Ita Airways: potrebbe essere resuscitato ma non ... Il Sole 24 ORE

Ita Airways pensa al ritorno di "Alitalia" TGCOM

Farebbe piacere che ci fosse una compagna di bandiera, ancorché non più pubblica ovviamente, in una partnership industriale significativa ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...