Israele-Sudan Il viaggio storico di Cohen prepara la pace

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Khartoum, la capitale del, è ricordata income la città in cui i Paesi arabi decisero gli storici ‘tre no’: nientecon, niente negoziati cone niente riconoscimento di”, ha detto il ministro degli Esteri israeliano, Eli, durante quella che viene definita come una “storica visita diplomatica” in, “parte del percorso per siglare un accordo dia Washington. Adesso, ha continuato, “con iesi stiamo costruendo una nuova realtà, in cui i ‘tre no’ diventeranno i ‘tre sì’: sì ai negoziati tra, sì al riconoscimento die sì allatra gli Stati e tra i popoli”. Quella di ...