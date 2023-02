Isco-Union Berlino | i motivi del mancato accordo

... non hanno accettato di pagare un secondo bonus di 1,5 milioni per la seconda stagione, visto che non era stato concordato In Germania si continua a discutere della trattativa trae l'...Dopo il mancato approdo all'Berlino,studia possibilità alternative per trovare la sua prossima destinazione. Tra queste, secondo quanto riportato dal Times, ci sarebbe anche l' Everton . Il club inglese infatti ...

Isco-Union, i retroscena dell'affare saltato: Gestifute ha cambiato i termini dell'accordo TUTTO mercato WEB

Isco, che film. Visite mediche, dedica dei nuovi compagni, ma il passaggio all'Union salta all'ultimo La Gazzetta dello Sport

Isco all'Union Berlin, una trattativa saltata per un'incomprensione sullo stipendio Sky Sport

ISCO-UNION BERLINO: SALTA TUTTO - Sportmediaset Sport Mediaset

Isco-Union Berlino, salta tutto! Il club: “Superati i limiti” Viola News

In Germania si continua a discutere della trattativa tra Isco e l'Union Berlino, esplosa, dopo che il giocatore aveva già effettuato le visite ...Dopo il trasferimento sfumato all'Union Berlino, Isco è ancora svincolato e, secondo quanto riportato dal Times, il calciatore è finito nel mirino dell'Everton, che gli affiderebbe il compito di ...