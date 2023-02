Isco in Turchia? Mendes prova a trovargli una nuova sistemazione

(Di venerdì 3 febbraio 2023)continuerà la propria carriera in? L’agente Jorgestando auna squadra Come riferisce la stampa turca, Jorgesta cercando di trovare una squadra addopo il mancato passaggio all’Union Berlino. Lo spagnolo è attualmente senza squadra e potrebbe continuare la propria carriera nel campionato turco, anche se ancora non ci sarebbero state vere e proprie offerte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Isco, ex giocatore del Real Madrid e ora svincolato, sarebbe molto vicino all'approdo in Turchia nel Konyaspor. Parola del vicepresidente del club, Mehmet Akcan, ai microfoni di ...

