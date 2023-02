Iran | scarcerato su cauzione il regista Jafar Panahi dopo 7 mesi di detenzione Aveva iniziato lo sciopero della fame

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023)quasi 7di, il regimeiano ha rilasciato suil noto, come riporta la Bbc. Il 62enne era finito in carcere circa dueprima dello scoppio delle proteste di massala morte di Mahsa Amini, la 22enne di origini curde deceduta in custodiapoliziaessere stata arrestata per aver indossato male il velo. Su di lui, infatti, pendeva una condanna a 6 anni, con il divieto di lasciare il Paese e di girare film per 20 anni, risalente al 2011, quando era stato ritenuto colpevole di propaganda anti-governativa con la sua attività. Una condanna che, però, non era mai stata eseguita fino all’estate scorsa, quando ...