Iran | liberato il regista Jafar Panahi | scarcerato su cauzione dopo lo sciopero della fame

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Iliano, incarcerato da circa sette mesi in, è stato48 oreaver avviato unocon il quale chiedeva di essere rilasciato su. Lo ha annunciato la Bbc in lingua farsi, pubblicando una foto del cineasta all’uscita del carcere di Evin di Teheran. Vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia nel 2000 per il film Il cerchio,era stato arrestato nel luglio dell’anno scorso a Teheran, mentre partecipava alle proteste per chiedere la liberazione di due colleghi: Mohamad Rasoulof e Mustafa al Ahmad. Il cineasta era stato condannato a 6 anni di carcere nel 2010 con l’accusa di aver realizzato «propaganda contro il ...

Il celebre regista iraniano Jafar Panahi è stato rilasciato su cauzione in Iran, due giorni dopo aver avviato uno sciopero della fame con il quale chiedeva di essere rilasciato su cauzione.

Era finito in carcere a luglio, quando si era recato fuori dalla struttura di massima sicurezza per chiedere la liberazione dei colleghi Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad ...Esce su cauzione dopo sette mesi di prigionia per "propaganda contro il sistema". La moglie del cineasta Tahereh Saeidi ha annunciato che ...