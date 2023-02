...e l'intero mondo dei cavalli l'organizzazione ha deciso di sospendere qualunque attività programmata in segno die rispetto per la perdita di Jack . La morte di Martina Berluti. L'è già ......e l'intero mondo dei cavalli l'organizzazione ha deciso di sospendere qualunque attività programmata in segno die rispetto per la perdita di Jack . La morte di Martina Berluti. L'è già ...

Ippica in lutto, addio al dottor Andrea Masella - Ildenaro.it Il Denaro

Sardegna, ippica in lutto, morto il fantino Gianuario Muroni Sassari Oggi

Ippica in lutto. Addio a Cesare Marinelli, aveva 80 anni – Equos Equos

Moneglia in lutto, è mancato Lorenzo Zanotti Prima il Levante