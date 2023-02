Il colosso guidato dal CEO Tim Cook , ha visto calare i suoi ricavi a causa dei problemi alle catene di approvvigionamento in Cina che hanno ritardato le consegne dinel periodo cruciale...Undi prima generazione mai uscito dalla scatola, è stato messo in vendita su un' asta online e si prevede che raggiungerà un valore di almeno 50.000 dollari . Il modello2007 , che 16 anni fa ...

Le vendite di iPhone tradiscono Apple, il trimestre è in ribasso macitynet.it

Apple, la prima trimestrale in calo dal 2019. Ma in Italia è record di ... Hardware Upgrade

Tim Cook spiega perché Apple ha venduto meno iPhone del previsto iPhone Italia

Batterygate e iPhone rallentati, causa respinta in Corea del Sud macitynet.it

IPhone del 2007 (mai aperto) va all'asta, collezionisti impazziti: «Verrà pagato almeno 50.000 dollari» leggo.it

ma così potrò finanziare la mia attività» Un iPhone di prima generazione mai uscito dalla scatola, è stato messo in vendita su un'asta online e si prevede che raggiungerà un valore di almeno 50.000 ...mentre le spedizioni di pannelli per iPhone 14 Plus si sono fermate del tutto. Tuttavia, l’aumento delle spedizioni di pannelli di iPhone 14 non ha compensato del tutto il calo delle spedizioni di ...