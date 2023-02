“Io allergica alla Germania?” Meloni in imbarazzo dice di “non ricordare” | ma la battuta è anche sul suo sito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Che io avrei detto di essere ‘’ francamente non ne ho memoria, non so quando avrei detto questa cosa. Io ho detto che l’unica lingua che non sono riuscita a imparare è il tedesco e lo confermo, sul tedesco ho fallito, ma non perché fossi, ma perché è una lingua complessa….”. Ha risposto così la premier Giorgia, durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, convocata al termine dell’incontro bilaterale a Berlino. Eppure quella frase fu detta a Pietro Senaldi, in un’intervista pubblicata su Libero il 1 aprile 2019. Un passaggio che fa parte di un discorso sulla conoscenza delle lingue. Senaldi infatti le chiede cosa parla oltre all’inglese. E lei risponde così: “Al liceo ho studiatofrancese. E poi parlo spagnolo, ...