Intrigo in Terra Santa | a Salerno si presenta il libro di Cosimo Risi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Giovedì 9 febbraio, alle ore 18,30, nel Teatro Antonio Ghirelli (Parco dell’Irno –“Are You Going to al-Quds?in” (europa edizioni). Con Cinzia Ugatti e Andrea Carraro. La trama Tel Aviv, Israele. Issa pratica jogging lungo la corniche verso Jaffa mentre ascolta musica jazz nelle cuffie. All’improvviso e? prelevato da due Sabra e portato al cospetto di un misterioso personaggio detto Il Vecchio, suo mentore sin dai tempi dell’addestramento militare. Un ricco armatore cipriota e? stato trovato morto nella sua casa di Bruxelles, la cassaforte svaligiata di preziosi reperti archeologici. I reperti, frammenti dei Rotoli di Qumran, sono di interesse nazionale. Issa e? incaricato di ritrovarli. Il percorso e? ad alto rischio. ...

Giovedì 9 febbraio, alle ore 18,30, nel Teatro Antonio Ghirelli (Parco dell'Irno – Salerno) Cosimo Risi presenta "Are You Going to al-Quds Intrigo in Terra Santa" (europa edizioni). Con Cinzia Ugatti