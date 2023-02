Inter | Zhang nei guai | rischia fino a tre mesi di carcere

Il presidente dell'Stevenrischierebbe addirittura di finire dietro le sbarre per un debito non pagato nei confronti di una banca cinese. Il quadro legale sarebbe talmente complicato da ...Lazzari per la corsia destra L'sarebbe sulle tracce di Manuel Lazzari . Il calciatore della ...proporre in estate un'offerta da circa 50 milioni di euro alla società presieduta dagli, che ...

Inter in pericolo! I creditori di Zhang chiedono le quote del club, parte la nuova causa a Milano Calciomercato.com

Inter, Zhang ha debiti per più di 300 milioni: "Rischia fino a tre mesi di carcere" Tuttosport

Calcio&Finanza - Inter, guai per Zhang: rischia fino a 3 mesi di carcere Tutto Napoli

Zhang (Inter), causa con China Construction Bank: «Rischia l’arresto» Corriere della Sera

Zhang, i creditori lo portano in tribunale a Milano: nel mirino anche quote Inter fcinter1908

Pesante situazione giudiziaria che vede coinvolto Steven Zhang, presidente dell'Inter, finito nel mirino di China Construction Bank Asia.Povera Milano: negli ultimi due campionati la stracittadina valeva lo scudetto, quest'anno le due squadre arrivano alle sfida da seconda e quinta, e una distanza abissale dal Napoli capolista ...