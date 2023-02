Inter | Prestiti in Serie B | Esposito | Mulattieri e Salcedo | Gli Attaccanti

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Due talenti della generazione più giovane hanno appena cambiato maglia in cerca di più opportunità. Il 22enne è il capocannoniere del Frosinone capolista. Una volta rientrati alla base, il club nerazzurro dovrà decidere se puntare su ulteriorio monetizzare con le loro cessioni. La vita del calciatore in prestito non è una passeggiata. Come i presupposti suggeriscono, spesso si passa da una grande squadra a una meno blasonata, con l’obiettivo di svezzare il talento e trascinare la squadra. Tuttavia, la società che acquista questi giocatori non si limita solo a crescerli, ma deve anche raggiungere i propri obiettivi. Ecco perché i giovani sono sottoposti a una pressione maggiore rispetto ai loro colleghi più esperti, con ridotti margini di errore. Solo dimostrando di essere all’altezza delle aspettative, possono sperare di ottenere più minuti e quindi un salto ...