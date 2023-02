Inter | non solo Skriniar | l’altro caso che può scuotere club e tifosi

Leggi su serieanews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si è parlato tanto delMilanin casa, ma c’è un altro nome che sta attirando i dubbi dele dei. L’vive una stagione altalenante, dove i risultati arrivano in maniera ballerina. Troppo, per una squadra che ha cominciato la stagione con la prerogativa di combattere per lo Scudetto. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.