Inter-Milan | Bergomi | “Nerazzurri favoriti Skriniar? Nessun dubbio sulla sua professionalità”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Giuseppe, ex bandiera dell’, ha designato icomenel derby che li attende domenica 5 febbraio alle ore 20:45, ma ci ha tenuto a lanciare un allarme: guai a sottovalutare il. “L’è favorita – ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport –, ma rischia se pensa di essere superiore al: la Supercoppa fa parte del passato, va dimenticata.dello slovacco, ma adesso entra in gioco anche un fattore emotivo: Kessiè l’anno scorso giocò tranquillo perché alle cose andarono bene”. SportFace.

L'ex difensore rossonero rivela il suo pronostico sul derby di domenica, ricordando le sue più celebri sfide del passato L'ex difensore rossonero rivela il suo pronostico sul derby di domenica, ...Ancora il 5 febbraio, come l'anno scorso. Quando Olivier Giroud, girandosi e ribaltando l', regalò altre punti che si sarebbero poi rivelati decisivi per la vittoria dello scudetto. A distanza di 365 giorni da quel derby, nerazzurri e rossoneri si ritrovano contro ma con ...

Inter-Milan: Skriniar parla ai tifosi di persona, Leao sui social. Ecco come andrà a finire Calciomercato.com

Inter-Milan, è il derby dei musi lunghi Tuttosport

Maledizioni, gol e karma: l'infinito derby di Calhanoglu La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, domenica sera alle 20.45: Sky o Dazn Dove vedere il derby in tv fcinter1908

VIDEO – Dove vedere Inter-Milan: diretta TV e streaming del match Passione Inter

Alessandro Costacurta è sicuro: il derby di domenica serà sarà del Milan. "Vinceranno i rossoneri 2-1 e i marcatori saranno Giroud e Leao, mentre per ...Domenica sera a San Siro va in scena il derby della Madoninna, match valido per la 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci dal successo sull' Atalanta con cui hanno raggiunto la semifina ...