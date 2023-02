Inter | Lautaro furioso | 'Vai alla Juve | ca!' VIDEO Ce l'aveva con l'arbitro o coi tifosi che fischiavano Correa?

L'ha voglia di stupire in Champions League dopo aver superato i gironi di qualificazione. Nelle ... LISTA A: Handanovic, Dumfries, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Dzeko,Martinez, Correa, ...Martinez complaining about referee Daniele Chiffi: 'They whistle for everything at San Siro…. Just go to Juventus' [@ColpogobboYtube] #pic.twitter.com/wLOc3iLWxX - Italian ...

Inter, furia Lautaro contro l'arbitro: 'Vai alla Juve, ca**o!' VIDEO Calciomercato.com

Lautaro, la frase contro la Juventus e l’arbitro dopo Inter-Atalanta Tuttosport

Inter, Lautaro si sfoga e tira in ballo la Juventus 'Fischiano tutto...' AreaNapoli.it

Brehme carica l'Inter: "Scudetto, tutto è possibile, io ci spero. Che gioia vedere Lautaro" TUTTO mercato WEB

Lautaro come Milito, nei derby si esalta: cerca un gol per entrare nella storia dell’Inter fcinter1908

L’Inter in questo 2023 ha già battuto i cugini nella Supercoppa ... Unico dubbio è il partner di Lautaro: al momento sembra essere in vantaggio Lukaku, con Dzeko pronto ad entrare come contro ...La Gazzetta dello Sport fa sapere che Simone Inzaghi potrà contare sul suo giocatore per il derby. Ha chiarito con club e compagni!