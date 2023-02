Inter | Inzaghi e la Supercoppa | Dubbi in Vista del Derby | Primapagina

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Simoneè pronto a scommettere su un vecchio adagio: squadra che vince non si cambia. La sfida è grande, perché ildi campionato si presenta come una vera e propria battaglia. Un anno fa, ilha segnato un punto di svolta nella stagione, con uno scudetto che alla fine è andato alla Lazio. L’altra grande sfida è quella di Milan Skriniar, che lascia i biancocelesti a zero in estate. L’undici diè pronto a scendere in campo: Bastoni e Acerbi a protezione di Onana, Darmian che guida la destra, Dimarco a sinistra e Mkhitaryan e Barella a mezzali. In cabina di regia, Calhanoglu, mentre in attacco Dzeko e Lautaro si preparano a scontrarsi con Giroud e compagni.ha deciso: squadra che vince non si cambia. La Lazio è pronta a sfidare il Milan, con la speranza di ripetere la ...

Lazzari per la corsia destra L'sarebbe sulle tracce di Manuel Lazzari . Il calciatore della Lazio interesserebbe da tempo perché sarebbe un pupillo di Simoneche lo ha già allenato ...

Domenica sera l’Inter sarà chiamata ad affrontare il big match di giornata: il derby contro i cugini del Milan. In quello che sarà un remake della sfida di poche settimane fa in Supercoppa. L’intenzio ...Non una Juventus eccezionale quella che abbiamo visto contro la Lazio, ma sufficiente per portare a casa la qualificazione che era importantissima per provare a dare un senso alla stagione.