Inter | ecco Debast | il difensore trequartista per non rimpiangere Skriniar

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo il mercato invernale,c’è ancora ma è come se fosse già andato e l’sta organizzandosi per...

tutti gli acquisti di gennaio in Serie B CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI, ... definitivo) BARI, acquisti Edoardo Sarri (p, Juve Stabia, definitivo) Salvatore Esposito (a,, ...Dai Nazionali alle Giovanili,le partite che seguiremo sul campo questo fine settimana. Al termine della gara, partita ... Juventus - Fiorentina UNDER 19: Chisola - Fossano UNDER 18: Torino -...

Inter, le scelte di Inzaghi per la Champions: ecco la lista Uefa Tuttosport

Inter, le liste per la Champions League: ecco tutti i nomi Virgilio Sport

Inter, ecco la lista per la Champions: Inzaghi inserisce anche tre ... L'Interista

Inter-Pavard: affare sfumato in extremis. Ecco i motivi Calcio in Pillole

Pavard-Inter, ecco il motivo del rifiuto del Bayern: dietro c'è una strategia di... Champions League Fcinternews.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, può essere un'idea valida per l'Inter del futuro: è al quarto campionato in Serie A, sta ...