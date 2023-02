(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il governo statunitense afferma che un pallone spia cinese sta sorvolando il suo territorio, Sudan e Israele raggiungono un accordo per un trattato di pace, il parlamento peruviano boccia una nuova proposta per le elezioni anticipate. Leggi

Sul terreno effettivamente si registra "un'intensificazione degli attacchi russi, in particolareLugansk", ha dichiarato alle tv ucraine il governatore Sergy Gaidai.è allerta in tutto il ...però tra il Pupone e Ilary i toni sono meno tesi e tra i due sembra essere anche arrivato un accordo consensuale per la separazione.

Intanto nel mondo Internazionale

Guerra Ucraina Russia, news. Elicottero caduto a Brovary, morto ministro Interno. LIVE Sky Tg24

Milan, mediana a 3 nel derby. E intanto Ibra viene escluso dalla Champions Pianeta Milan

Porte girevoli, l’ex ministro Cingolani entra nel cda di Industrie De Nora Il Fatto Quotidiano

Saltamartini non c'è, salta il Consiglio sulla sanità Intanto l'ospedale ... il Resto del Carlino

La serie dovrebbe svolgersi nel tempo che intercorre tra la stagione 1 e la futura ... e apprezzavano, specialmente i fan. Intanto Shazam! Furia degli dei è il prossimo film DCU ad uscire nei cinema ...I governi di Sudan e Israele hanno raggiunto il 2 febbraio un accordo per la firma di un trattato di pace e per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche nel corso di una visita a Khartoum del ...