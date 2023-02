Inserito nella lista Uefa | non si allena per un mese L' ultima puntata del caso Zaniolo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Roma hanell'elenco dei convocabili per l'Europa League. Dopo una visita a Trigoria il calciatore però non si allenerà per 30 giorni a causa dello stress emotivo

" Ho conosciuto il Cammino di San Bartolomeo nel 2018 e l'ho percorsosua interezza nell'... Le tappe ufficiali sono cinque, io hoanche tre varianti, pensate sia per permettere ai ...Non sarà così, lo svedese non è statoin lista. Tutti lo avevano dato per scontato, tutti, ... E' la ragione a dire che la decisione di non buttarlomischia è stata la scelta più giusta ...

Zaniolo inserito nella lista Uefa. Lui ha presentato un certificato medico: non si allenerà La Gazzetta dello Sport

Roma, il ritorno di Karsdorp: l'olandese inserito nella lista Uefa Corriere dello Sport

Roma, Zaniolo inserito nella lista UEFA DAZN

Roma, Zaniolo inserito nella lista UEFA Pagine Romaniste

Zaniolo inserito nella lista UEFA. Non si allenerà per 30 giorni Siamo la Roma

La Roma ha inserito Zaniolo nell'elenco dei convocabili per l'Europa League. Dopo una visita a Trigoria il calciatore però non si allenerà per 30 giorni a causa dello stress emotivo ...Nicolò è nella lista consegnata alla Uefa per l'Europa League, ma resta fuori dal progetto. I medici del club giallorosso hanno confermato il suo stato di stress ...