Innovazione | ecco il pannolino “smart” | un sensore segnala quando cambiarlo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un nuovonele’ in grado di rilevaree’ il momento di. E’ quello sviluppato dai ricercatori della Penn State negli Usa e potrebbe aiutare i lavoratori negli asili nido, negli ospedali e in altre strutture di cura. Inoltre, fanno sapere i ricercatori, il nuovopotrebbe aprire la strada a monitor sanitari indossabili e autoalimentati da utilizzare non solo nei ‘pannolini intelligenti’ ma anche per diagnosticare problemi di salute come l’arresto cardiaco e la polmonite. “Il nostro team si e’ concentrato sullo sviluppo di dispositivi in grado di acquisire informazioni vitali per la salute umana – ha affermato Huanyu Larry Cheng, Professore di Engineering Science and Mechanics presso la Penn State in Pennsylvania – l’obiettivo e’ la diagnosi precoce delle ...