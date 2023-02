Infiesto | la recensione del thriller Netflix ambientato durante il lockdown

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il film:, 2023. Regia: Patxi Amezcua. Genere:, Crime. Cast: Isak Ferriz, Iria del Rio, Juan Fernandez, Ismael Fritschi, Ana Villa. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su, in anteprima stampa. Trama: Mentre il coronavirus stravolge le loro vite, due detective sono determinati a svelare i responsabili di un rapimento che scoprono far parte di uno schema inquietante. Venerdì 3 febbraio debutta nel vasto catalogo diil, lungometraggio originale della piattaforma di streaming realizzato in lingua spagnola. Scritto e diretto dal veterano della sceneggiatura iberica Patxi Amezcua,si pone come curioso film investigativo con l’ambizione di voler raccontare i tumulti e le incertezze senza ...