(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo i quarti di Coppa Italia, tocca di nuovo allaA con il 21esimo turno di campionato. Avete tempo fino a domani alle 14.59 per schierare la formazione in vista di una nuovadi ...

Facciamo il punto sugli(infortunati e squalificati) delle 20 squadre diA. ATALANTA Infortunati: Palomino, Zappacosta. Squalificati: / BOLOGNA Infortunati: Bagnolini, ...I bianconeri vengono da unadi risultati decisamente poco brillanti - non ultima, la ... Sono i quattro 'grandi'e che rientrano pienamente nella formazione titolare. I due centrali ...

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 21^ giornata Sky Sport

Indisponibili Serie A: gli infortunati e gli squalificati per la 21ª giornata La Gazzetta dello Sport

Indisponibili Serie A: gli infortunati e gli squalificati per la 18ª giornata La Gazzetta dello Sport

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 19^ giornata Sky Sport

Indisponibili Serie A: gli infortunati e gli squalificati per la 19ª giornata La Gazzetta dello Sport

SERIE A - Inzaghi punta su Skriniar nel derby di Milan. Tra i rossoneir possibili alcune variazioni, a partire da Leao. Nella Lazio rientra Immobile.Nella Fiorentina problema per Sofyan Amrabat, che ha subito la frattura delle ossa nasali in Coppa Italia: il marocchino, fanno sapere i Viola, "svolgerà lavoro personalizzato per due giorni in attesa ...