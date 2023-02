Incidente stradale nel Tarantino | tre morti

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tree un ferito grave: è il drammatico bilancio di unavvenuto questa sera sulla statale 7 nelle vicinanze di Laterza, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata frontalmente con un furgone. Sul posto il 118, carabinieri della compagnia di Castellaneta, i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.