(Di venerdì 3 febbraio 2023)da almeno una ventina di metri ementre eseguiva la “”, cioè attrezzava un percorso con chiodi, di una nuova via disulla falesia Balza della Penna a, nella provincia di Pesaro e Urbino. La vittima è un esperto scalatore di circa 50 anni. Nella notte si sono concluse le operazioni di recupero del corpo senza vita da parte del Soccorso Alpino e speleologico. Non avendo sue notizie dal primo pomeriggio, ieri la fidanzata aveva allertato la vasta cerchia delle conoscenze nel settore dell'che l'uomo poteva vantare, dopo numerosi tentativi di contatto telefonico andati a vuoto. Il recuperoLa stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro Urbino, con otto operatori, si è portata sul posto per poi salire sul luogo del sospetto ...

...escursionistico Monte di Montiego in particolare sulla falesia Balza della Penna a(Pesaro ... con otto operatori, si è portata sul posto per poi salire sul luogo del sospetto. La ......escursionistico Monte di Montiego in particolare sulla falesia Balza della Penna a(Pesaro ... con otto operatori, si è portata sul posto per poi salire sul luogo del sospetto. La ...

Incidente Piobbico, precipita e muore durante la "chiodatura" di un'arrampicata Sky Tg24

Piobbico – Incidente mortale in falesia, muore climber VeraTV News

Scalatore precipita e muore a Piobbico, il corpo trovato dagli amici il Resto del Carlino

Incidente nella notte a Torrette: due auto si scontrano all'incrocio. Un 58enne finisce all'ospedale corriereadriatico.it

Incidente a Sarnano, spazzaneve contro auto: due ragazzi in ospedale il Resto del Carlino

PESARO-URBINO – Tragedia la notte scorsa sulla falesia Balza della Penna a Piobbico, dove un esperto scalatore intento alla “chiodatura” di un nuovo percorso di arrampicata, è morto dopo essere caduto ...PIOBBICO – Incidente mortale ieri sera nel territorio di Piobbico nella falesia della Balza della Penna dove ha perso la vita uno scalatore precipitato da una parete rocciosa. Si sono concluse solo ...