Incidente all’alba | tre auto coinvolte | un ferito in gravi condizioni

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 06’20 di oggi 3 febbraio, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Variante, nei pressi del carcere di Bellizzi Irpino, per unstradale che vedevatrevetture. Il conducente di una delle tre, di anni 69 originario di Avellino, rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I conducenti delle altre duevetture non hanno subito grosse conseguenze e sono stati visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.