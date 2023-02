Incidente a Fonte Nuova | oggi 3 febbraio fiaccolata in ricordo delle vittime

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo i funerali unaindei 5 giovani tragicamente scomparsi nell’del 27 gennaio scorso. Un dolore che non si riesce a cancellare. Vite giovanissime spezzate da un drammatico sinistro stradale su cui ancoraci si interroga. Per ricordare Alessio, Valerio, Giulia, Flavia e Simone ci sarà tra poche ore una: un’iniziativa per stringersi attorno alle famiglie distrutte dal dolore e all’intera comunità dipomeriggio 3indell’In città, fino a domani, ...