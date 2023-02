Incidente a Fonte Nuova | in duemila ai funerali di Flavia Troisi e Valerio Di Paolo ' Non vi dimenticheremo mai'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lo striscione tenuto da una catena umana di giovanissimi per dire che 'nessuno muore se vive nel cuore di chi resta', i palloncini bianchi verso il cielo che 'vanno su - è la voce che gira come un'...

C'erano più di duemila persone dentro e fuori la chiesa di Gesù Maestro stamattina aNuova per dire 'non vi dimenticheremo mai' ad altri due dei cinque ragazzi morti nel terribile...I ragazzi sono tutti rimasti vittime di und'auto lo scorso venerdì sulla via Nomentana, aNuova . Video Claudia Rolando/Ag. Toiati

Incidente a Fonte Nuova, il racconto del sopravvissuto: «Volevamo guidare tutta la notte» Open

Incidente a Fonte Nuova, i primi funerali per i 5 amici morti sulla Nomentana a Roma QUOTIDIANO NAZIONALE

Incidente di Fonte Nuova, l'addio a Flavia e Valerio Corriere Roma

Incidente Fonte Nuova, i funerali di Flavia Troisi e Valerio Di Paolo - Lazio Agenzia ANSA

Incidente a Fonte Nuova, in duemila ai funerali di Flavia Troisi e Valerio Di Paolo. «Non vi dimenticheremo ma ilmessaggero.it

Lo striscione tenuto da una catena umana di giovanissimi per dire che «nessuno muore se vive nel cuore di chi resta», i palloncini bianchi verso il cielo che «vanno su - è ...Le bare bianche che entrano in chiesa insieme, i palloncini lanciati in aria, un lungo applauso. Sono stati salutati così questa mattina Valerio Di Paolo, 21 anni, e Flavia Troisi, appena 17, i due am ...