In Francia è sempre più una Tv “mordi e fuggi”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il modello della ‘Fast TV’ s’instaura inLe Figaro, di Caroline Salle, pag. 28 Spesso assomigliano alla televisione classica, con programmi continui. Ma possono essere guardati solo su Internet. Benvenuti nell’era dei “canali veloci”, canali televisivi lineari gratuiti finanziati dalla pubblicità e trasmessi in streaming. Grazie al boom di vendite di televisori connessi, il fenomeno è in piena espansione. Negli Stati Uniti, dove è già ben consolidata, Warner Bros. Discovery è l’ultimo studio ad annunciare partnership con Roku e Tubi per creare i propri canali televisivi gratuiti con supporto pubblicitario. Alcune di queste saranno alimentate da ex serie di punta della HBO, come Westworld. YouTuhe starebbe anche testando un nuovo servizio basato su canali lineari trasmessi online ed è in trattative con diversi gruppi come Lionsgate e A+E Networks. Anche ...