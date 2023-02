In crisi e con il futuro in bilico | ma Leao ora deve svoltare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Rafaelnon è più quello di inizio stagione, inper il rinnovo ma ora serve la svolta per risollevare la stagione del Milan Rafaelnon è più quello di inizio stagione, inper il rinnovo ma ora serve la svolta per risollevare la stagione del Milan. I contatti per il rinnovo di contratto con la società proseguono anche se la discussione sulla clausola non riesce a trovare un punto di incontro. Una situazione che lo porta a non essere concentrato in campo, ma serve la sua qualità per far rialzare i rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.