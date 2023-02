Impallomeni | Una forma di pudore ammantato di scaramanzia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "La capolista se ne va", hanno cantato i tifosi del Napoli nello stadio 'Maradona', al termine della partita con la Roma. Ed effettivamente gli azzurri, approfittando della frenata del Milan, hanno aumentato il vantaggio sulla seconda in classifica (che ora è l'Inter) di una lunghezza, portandolo da 12 a 13 punti. Il giorno dopo l'ennesima vittoria, nello scontro diretto con una delle cinque più immediate inseguitrici, che certifica un record assoluto (nessuna squadra aveva mai raccolto 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica alla prima giornata del girone di ritorno), c'è grande entusiasmo in città, ma anche unadidi, che suggerisce ai tifosi di non parlare troppo esplicitamente di scudetto. Il Tricolore manca dal 1990 - era l'epoca dominata da Maradona - e le delusioni e ...

... Cavour, Chinigò, piazza Caio Duilio, marina Garibaldi sino a Santa Maria Maggiore, via,... Infine la tariffa agevolata, che rappresentanovità ed è prevista all'interno di piazza 25 ...25/01/2023 - 18:44 È stata formalizzata condelibera di Giunta l'accordo raggiunto tra il Comune di Milazzo e l'A. S. P. di Messina per l'utilizzo dell'immobile di via, ex Omni, che in atto ospita la scuola " Walt Disney ", per ...

IMPALLOMENI, La Lazio ha avuto il braccino coi viola Firenze Viola

TMW RADIO - Impallomeni: "Juve, successo meritato ma doveva essere un'altra Lazio" TUTTO mercato WEB

Impallomeni: “Con la Fiorentina la Lazio ha sprecato l’onda emotiva” Viola News

Impallomeni: "La Roma ha giocato senza testa, eliminazione meritata". AUDIO! Voce Giallo Rossa

TMW RADIO - Impallomeni: "Roma senza testa, persa occasione unica. Pogba finora una visione" TUTTO mercato WEB

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: "Spalletti ha chiamato a raccolta Napoli per lo Scudetto Prima dell ...Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la Coppa Italia e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.