Ilaria Cucchi incontra Cospito | Peggiora di ora in ora

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Alfredonon vuole più vedere politici. Lo ha riferitolasciando il carcere di Opera sottolineando che "non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame". "La prima cosa che mi ha detto è che non vuole piùre politici e che mi ha ricevuta solo per la mia storia". Inoltre,ha invitato"a non pensare a lui ma ai detenuti anziani e malati". Dopo aver lasciato il carcere di Opera, la parlamentare di Sinistra Italiana ha poi commentato: "Ho trovatoin condizioni a dir poco allarmanti.di ora in ora".

