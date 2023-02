Ilaria Cucchi dopo l' incontro con Cospito | Mi ha detto che non vuole più incontrare politici

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Ho trovato le condizioni di Alfredoa dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno e di ora in ora". Sono le parole della senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistraall'uscita dal carcere milanese di Opera dove ha incontrato l'anarchico Alfredo. "La cosa che mi mette più preoccupazione - ha aggiunto - è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame, per lui è una lotta politica". di Daniele Alberti

"La prima cosa che il detenuto Alfredo Cospito mi ha detto vedendomi è stata che non vuole più incontrare nessun politico". Lo ha riferito la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, al ...