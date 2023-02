Il Volo a C' è Posta Per Te e altri due ospiti | anticipazioni 4 febbraio 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In attesa di sfidare Sanremola prossima settimana, Maria De Filippi è pronta per il quinto appuntamento del people show più amato e seguito dagli italiani: tra glici saranno Federica Pellegrini, Matteo Giunta e Ila C'èPer Te. Negli ultimi giorni sono piovute critiche nei confronti della campionessa di nuoto e il marito per uno scatto in cui si è mostrata con uno stivale appoggiato sulla parete di un ascensore mentre l'ex coach si piegava simulando di leccarlo. L'immagine fetish no ha divertito proprio tutti. Tra i commenti: "Maleducazione allo stato puro", "Che brutto esempio" e ancora "che foto demenziale", "ridicoli". Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble aiuteranno anche loro la De Filippi a fare una sorpresa alla destinataria dellain una storia ...