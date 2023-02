Il trauma di Kolo Muani | «Ce l’ho ancora in gola quel gol | e ce l’avrò per tutta la vita»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Randal, devi tirare!”. E Randalha tirato. E Emiliano Martinez, il Dibu, ha parato. E questa sequenza va in loop, ripetuta come per una dannazione eterna, nella testa del povero attaccante francese. Il tiro, lo stinco del portiere, il Mondiale che si infila nel tunnel dei rigori e poi sfuma così. Puf. Lo racconta, di nuovo, lo stessoin un’intervista a BeIN Sports. Un mese e mezzo dopo “l’incidente”, l’ex Nantes non hafatto pace con se stesso: “Lo guardo e lo riguardo, lo so a memoria”, ammette. “Nella mia testa, mi sono detto: Randal, devi tirare!. Ho provato a tirare sul primo palo, il portiere ha parato molto bene. Ho perso questo duello. A posteriori, penso che ci fossero altre soluzioni, potevo saltarlo, potevo trovare Kylian perché anche lui ...