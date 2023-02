(Di venerdì 3 febbraio 2023) Rafaelresta al centro delle discussioni in casa Milan. Il futuro dell’attaccante portoghese è di primaria importanza per le strategie della società. Dalla Spagna potrebbero tentare per uno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... e la riduzione successiva sarà decisa nel. Per quanto riguarda il programma di acquisti pandemico Pepp , il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in ...... fino all'asportazione totale della patina formatasi neldi sporcizia e formazioni ... Inizia l'apprendistato presso l'atelier di Francesco Wildt doveamicizia con Bruno Cassinari, Umberto ...

Réunification autonomisti, AV-VdAU: il tempo stringe, dare corso ... Aosta Oggi

Il Milan smentisce la rottura con Rafael Leao per il rinnovo del contratto 90min IT

Il tempo stringe: scambio per dire addio a Leao - calciomercatonews ... Calciomercatonews.com

WRC | Quale futuro post Rally1 Servono decisioni e il tempo stringe Motorsport.com - IT

Stadio Cagliari | Nuova apertura di Solinas, ma il tempo stringe Centotrentuno.com

Intanto in casa Milan il tempo stringe per Leao e in estate i catalani potrebbero far leva sulla situazione con uno scambio alla pari con lo stesso Torres.