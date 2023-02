Il sindaco di Lampedusa al governo | ' Basta usarci e dateci risorse | siamo allo stremo'

Filippo Mannino,di, lancia il suo ennesimo grido disperato, all'indomani di una nuova strage di migranti in mare. Il primo cittadino si è rivolto al governo Meloni chiedendo sostegno. "Non abbiamo ...Aiutateci, in questo modo non riusciamo più a gestire', ha detto ildelle Pelagie, Filippo Mannino, recandosi all'hotspot di. Qualche ora prima del salvataggio nelle acque Sar ...

Migranti: sindaco Lampedusa, Governo prenda decisioni immediate Agenzia ANSA

Tragedia di Lampedusa, il sindaco Mannino: “Governo non ci lasci soli” Quotidiano di Sicilia

Le tragedie dell'immigrazione, il sindaco di Lampedusa: "Basta promesse da Roma, ci rivolgeremo a Bruxelles" AgrigentoNotizie

Migranti, il sindaco di Lampedusa accusa: "Il governo non ha mantenuto le promesse. Non possiamo mantenere l'… la Repubblica

Migranti, il sindaco di Lampedusa: "Serve una legge speciale" TGCOM

(ANSA) - LAMPEDUSA, 03 FEB - "Non abbiamo più risorse ... per avere risposte concrete ci rivolgeremo a Bruxelles". Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che dopo una nottata trascorsa ..."Il Governo non ci lasci da soli a gestire questa immane tragedia", chiede il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’ennesima tragedia. Nuova tragedia al largo di Lampedusa, nel Mediterraneo ...