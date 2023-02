Il senatore Matera incontra Curcio | focus sul cimitero di Sant’Agata de’ Goti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Un proficuo confronto con Fabrizio, Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale. È quello che ha visto protagonista ildi Fratelli d’Italia Domenico, subito attivatosi in tal senso anche su sollecitazione venuta dal consigliere comunale dide’Michele Iannotta. Diverse le questioni affrontate ed, in particolare, quella relativa al crollo del blocco Longo presso ildel Capoluogo dide’. “Fatte le opportune verifiche – ha commentato– abbiamo convenuto su come il Comune dide’stia portando avanti bene tutte le iniziative volte alla risoluzione dell’increscioso e grave evento ...

'Il ' la' al tuo boom calcistico è stato la città di Altamura, poi ilSalerno (tra i pochissimi ad avere il fiuto del buon calcio qui dalle nostre parti) ti porta nella tua amata, ci ...... saranno i coordinatori provinciali di Potenza e, rispettivamente Felice Cavallo, già ... effettuata dal coordinatore nazionale della medesima mozione,Andrea Giorgis; - foto ritraente ...

Vertenza Cam, solidarietà agli operai del Senatore Matera TV Sette Benevento

Crollo cimitero Sant'Agata: Matera incontra Curcio Ottopagine

Il neo senatore Matera ricevuto alla Rocca dei Rettori dal presidente ... Realtà Sannita

Il Senatore Matera presente al tavolo tecnico sulla Durazzano-Sant ... UserTv

Progetti rigenerazione urbana, il Senatore Matera interroga il ... UserTv

Dopo aver ascoltato i massimi rappresentanti del mondo agricolo campano e l’assessore regionale Nicola Caputo, l’inchiesta di Realtà Sannita si arricchisce del contributo ...Sta per andare via o è stato già messo alla porta Sono giorni travagliati per Federico Paolucci, che ormai ha imboccato la strada della separazione da Fratelli d’Italia. Già non c’era agibilità polit ...