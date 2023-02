Il segretario di Stato Usa rinvia il viaggio a Pechino per il pallone-spia La Cina | «È solo uno strumento meteo»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Secondo, ilaerostatico-cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti non sarebbe che unorologico - un mezzo civile costretto da cause di forza maggiore a una rotta diversa da quella usuale. Xi aveva comunque necessità di evitare ogni possibile crisi con gli Usa, in questo momento: ecco perché

L'amministrazione Biden ha deciso di posticipare la visita deldiAntony Blinken in Cina dopo il pallone spia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. .Vi prenderanno parte capi die di governo e ministri dei 193 Paesi membri dell'ONU. 'Ne siamo ...italiana e ha confermato il sostegno alla visione dell'ONU delineata nel rapporto del...

Pallone spia, il segretario di Stato Usa Blinken cancella la visita a Pechino Milano Finanza

Il Pentagono segue un sospetto pallone-spia cinese sul territorio americano Linkiesta.it

Pallone spia cinese avvistato nello spazio aereo statunitense. Pechino: stiamo verificando - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Fausto Durante è stato confermato segretario generale della Cgil ... Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

Il Segretario di stato americano in visita Pechino il 5-6 febbraio RaiNews

L’AQUILA – Giornata tutta abruzzese per l’eurodeputata Pina Picierno, che domani incontrerà i sostenitori di Stefano Bonaccini in tre incontri: a Francavilla alle ore 11.30 nel Foyer del Palazzo Siren ...L'amministrazione Biden sta valutando se cancellare o posticipare il viaggio del segretario di Stato Antony Blinken in Cina dopo il pallone spia cinese vicino a un sito nucleare in Montana. Lo riporta ...