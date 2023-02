Il Realismo Metaforico di Vladimir Kush | quando la fantasia si trasforma in evasione verso concetti romantici e voli pindarici

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La necessità degli artisti di fuggire dalla realtà contemporanea, dall’esagerato pragmatismo che contraddistingue la vita attuale al punto di diventare una vera e propria gabbia, si può manifestare in differenti modalità, esprimendosi con diversi stili, sulla base dell’approccio e del singolo modo di essere di ciascuno; alcuni tendono a immaginare un mondo fiabesco in cui tutta la realtà è modificata e diventa sogno, altri si immergono in atmosfere nebulose, a volte inquietanti, e ancora talaltri immaginano altri universi completamente staccati dalla contingenza attuale, anche per cercare e ritrovare una spiritualità ormai perduta. E poi vi sono quelli che pur necessitando tendere una mano alla magia dell’immaginazione, della poesia e della delicatezza espressiva, non rinunciano ad approfondire la loro riflessione sulle insicurezze, sui desideri inespressi e sull’esplorazione della ...