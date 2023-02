Il “Premio Lunezia per Sanremo 2023” va ai Coma_Cose per il brano “L’addio”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Come tradizione, a pochi giorni dall’inizio del Festival di, ilesprime le indicazioni sui testi dei big in gara. Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 28 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende nota la scelta. . «’’ è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma ‘’ è anche una canzone dall’attesa energia musical-letteraria. ‘’ nel suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. ‘’ come gesto salvifico, per ritrovarsi nonostante tutto» afferma il Patron De Martino. Leggi anche –> “Con me hai chiuso”: Daniele Dal Moro sbotta verso Oriana L’accaduto A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario ...