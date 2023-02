Il Pentagono segue un sospetto pallone-spia cinese sul territorio americano

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Unaerostaticosorvola da un paio di giorni gli Stati Uniti. Mercoledì è stato avvistato dalsopra il Montana, sulle Isole Aleutine in Alaska e in Canada. I funzionari della Difesa americani si sono detti certi che il «di sorveglianza ad alta quota» appartenga alla Cina. Ilha sorvolato anche luoghi sensibili. La Casa Bianca ha preso in considerazione l’ipotesi di abbatterlo inviando i caccia F22, ma il segretario della Difesa Lloyd Austin e il generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto, hanno valutato i rischi finendo per sconsigliarlo, temendo che i frammenti cadendo giù dal cielo possano causare danni. In Montana si trova una delle tre basi americane con missili nucleari: nello Stato sono presenti ...