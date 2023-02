Il Papa ai vescovi del Congo “Siate sempre vicini alla gente”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) KINSHASA () (ITALPRESS) –Francesco, nel suo discorso di commiato aidel, prima di ripartire per il Sud Sudan, raccomanda loro di essereal fianco del popolo che soffre, di sradicare l'odio, l'egoismo e la violenza e di demolire gli altari consacrati al denaro ecorruzione e di edificare una pacifica convivenza. Ricordando l'esempio di monsignor Christophe Munzihirwa – Arcivescovo di Bukavu, gesuita, chiamato il “Romero del”, ucciso il 29 ottobre 1996, negli anni della prima guerra del– ilraccomanda che quella dei presuli non sia un'azione politica. Perchè se “la profezia cristiana si incarna in tante azioni politiche e sociali, il compito dei pastori è quello di annunciare la ...

È l'invito finale del discorso delai, incontrati a Kinshasa prima di partire per il Sud Sudan. "Dinanzi al popolo che soffre e all'ingiustizia, il Vangelo chiede di alzare la voce", ha ...La Chiesa è un polmone che fa respirare un Paese attanagliato da guerra e corruzione.Francesco incoraggia idel Congo, lasciando Kinshasa verso il Sud Sudan. Il suo ultimo discorso è per loro, 'pastori, non affaristi' che devono stare 'davanti al gregge per segnalare la ...

RD Congo, i Papa ai vescovi: siate vicini alla gente, l'episcopato non ... Vatican News - Italiano

Il Papa: siate testimoni di misericordia e di riconciliazione Avvenire

Papa in R.D. Congo: ai vescovi, "difendere la bellezza del creato ... Servizio Informazione Religiosa

Papa in Africa: Francesco a vescovi Congo, perdonate sempre - LaPresse LAPRESSE

Le indicazioni per il futuro che può dare il Sinodo dei Vescovi In Terris

"La mondanita è il peggio che può accadere alla Chiesa, peggio ancora dell'epoca dei papi concubinari": è il monito lanciato da Papa Francesco nell'intervento a braccio davanti ai vescovi della ...“Vorrei aggiungere una sola cosa: la misericordia”. Il Papa ha terminato il suo discorso ai vescovi, nella sede della Conferenza episcopale nazionale del Congo, con queste parole a braccio. “Perdonare ...